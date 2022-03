Serie B: ostacolo Avellino per la Fortitudo Agrigento

La Fortitudo Agrigento viene da un ruolino di marcia incredibile: 17 vittorie consecutive e primato in classifica con un distacco di sei punti sulla seconda ed un match contro la Virtus Ragusa da recuperare. Domenica alle ore 18 al Pala del Mauro di Avellino andrà in scena la 22ma giornata di campionato con la trasferta di Avellino, penultima in classifica, uno scontro testa-coda che però non deve ingannare nessuno perchè la Fortitudo Agrigento è diventata il bersaglio principale del girone D e tutte vogliono strappare questo primato alla squadra di coach Catalani e fermare questa striscia vincente. Tra una settimana inizierà, inoltre, la Coppa Italia a Roseto degli Abruzzi contro Rieti e questo potrà incidere sulle motivazioni dei giocatori, reduci dalla vittoria per 68-52 contro Monopoli, Avellino invece è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e quindi con la voglia di riscatto. Tiene alta l’attenzione coach Catalani: “Avellino rappresenta una tappa importante del nostro cammino in campionato, e certamente un appuntamento ben più difficile di quanto non possa dire la classifica. Sono una squadra con ottime qualità individuali, che sta vivendo un momento difficile e che affronterà questa partita con l’urgenza di aggiungere punti alla propria classifica. Hanno da poco inserito un giocatore di grande spessore come Carenza che arriva da stagioni importanti, che sa guidare i compagni ed è un pericoloso finalizzatore.

Sarà una partita da preparare con grande attenzione perché quella di coach Benedetto è una squadra che in casa gioca sempre con grande attitudine. Dovremo cercare di limitare le loro giocate in campo aperto e lavorare sulle caratteristiche individuali di alcuni giocatori. Andremo ad Avellino per affrontare una battaglia, una partita con l’elmetto, con spirito di sacrificio e grande umiltà, senza dare nulla per scontato”.