Serie B Nazionale, ufficializzati i gironi: Agrigento nel Nord con nobili decadute e trasferte lunghissime

Scongiurato lo spauracchio di una collocazione penalizzante, ora è ufficiale: la Fortitudo Moncada Agrigento è stata inserita nel Girone Nord della Serie B Nazionale 2025/2026. Una scelta che sorprende e allo stesso tempo preoccupa per le lunghe trasferte e per il valore delle avversarie.

Il girone è un mix di provinciali ambiziose e nobili decadute, piazze storiche del basket italiano che proveranno a risalire la china. Agrigento dovrà vedersela con realtà consolidate come Orzinuovi, Lumezzane, Montecatini (Herons e Gema), Casale Monferrato e Omegna, ma anche con esordi assoluti come Piazza Armerina, al debutto nella categoria.

Non mancano le storiche dell’Emilia e della Lombardia: Fiorenzuola, Bakery e UCC Piacenza, Legnano, Vigevano, Treviglio, Vicenza, Fidenza. Un girone che di “nordico” ha ormai solo la direzione geografica: sono state infatti spezzate le tradizionali aggregazioni regionali, con le emiliane e le romagnole distribuite tra più gironi.

La Fortitudo Agrigento sarà chiamata a dimostrare il suo valore in un contesto tutt’altro che semplice, fatto di viaggi lunghi e squadre solide. Ma con il ritorno in panchina di coach Cagnardi e una squadra in costruzione pensata per esaltare il suo gioco, l’obiettivo è chiaro: essere protagonisti anche lontano da casa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp