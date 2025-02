🏀 Moncada Agrigento in cerca di riscatto: sfida a Imola per rialzare la testa

Questa sera, alle 20:30, la Moncada Agrigento sarà di scena al PalaRuggi di Imola per affrontare l’UP Andrea Costa. La squadra siciliana punta a lasciarsi alle spalle la sconfitta casalinga contro il Vicenza e a ritrovare il successo.

AGRIGENTO – Un’altra trasferta insidiosa attende la Moncada Agrigento, che questa sera alle 20:30, sul parquet del PalaRuggi di Imola, sfiderà l’UP Andrea Costa con l’obiettivo di ritrovare il successo e cancellare la battuta d’arresto casalinga contro il Vicenza.

La squadra di coach Quilici arriva all’appuntamento con la necessità di invertire un trend negativo che l’ha vista calare di rendimento nelle ultime uscite. Nell’ultima gara, Agrigento è apparsa stanca e poco lucida in difesa, un problema che l’allenatore ha attribuito a un calendario fitto e logorante:

“Abbiamo giocato 24 partite, con due trasferte consecutive che ci hanno costretto a restare lontani da casa per cinque o sei giorni. È inevitabile attraversare momenti di flessione”.

A complicare ulteriormente la situazione c’è stata l’assenza di Peterson, un’assenza pesante soprattutto sotto canestro, che ha ridotto le rotazioni e limitato le soluzioni offensive della squadra.

Una sfida difficile contro una squadra solida

L’UP Andrea Costa Imola si presenta all’incontro forte del proprio rendimento casalingo e con un roster di qualità, guidato da Klanjsec, giocatore di riferimento dei romagnoli. Coach Quilici è consapevole delle difficoltà, ma chiede ai suoi un cambio di passo:

“Vincere non è mai facile in questo campionato, ma possiamo farcela se recuperiamo l’intensità mostrata 15 giorni fa”.

Una vittoria permetterebbe alla Moncada non solo di rimanere agganciata alle posizioni che contano, ma anche di staccare proprio Imola in classifica, rendendo il finale di stagione meno complicato. L’obiettivo è chiaro: ritrovare fiducia e tornare a correre.

📺 Dove vedere la partita?

Il match si gioca alle 20:30 al PalaRuggi di Imola. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali della squadra.

