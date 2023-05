Playoff serie A2, la Fortitudo Agrigento a caccia dell’impresa di allungare la serie con la Vanoli Cremona

Nel proprio fortino per provare ad allungare la serie ma nella consapevolezza che difronte c’è un avversario assai forte. Le parole del coach della Fortitudo Devis Cagnardi alla vigilia del match di questa sera alle 20,30 contro la Vanoli Cremona, confermano l’obiettivo della Fortitudo Moncada: “Torniamo ad Agrigento per gara 3 e siamo consapevoli della forza e della preparazione dei nostri avversari che ad oggi ci sono stati semplicemente superiori. Sarà una gara diversa dalle precedenti e ci siamo preparati con l’intenzione di regalare una vittoria alla nostra gente ed alla nostra società, sentiamo di meritarla per il cammino fatto fino ad ora e sappiamo che il PalaMoncada ci spingerà oltre i nostri limiti”. Poche parole ma assai significative per presentare una sfida che per Agrigento assume il sapore dell’impresa. A complicare le cose l’assenza di uno dei due americani. Possibile che l’Usa Dashon Francis possa aver recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata nell’’ultima partita della fase a orologio. Ad allungare la rotazione il forte Matteo Imbrò che scalpita per ben figurare davanti alla propria gente. Il pronostico pende tutto dalla parte dei cremonesi che arrivano al PalaMoncada forti del vantaggio del fattore campo a favore e con due sfide vinte al PalaRadi nettamente. Nella città cremonese i tifosi ci credono e si sono organizzati nei cinema per seguire la diretta di questa partita. Per Agrigento è già l’ultima chiamata, vincere per allungare la serie o congedarsi dal pubblico con l’onore delle armi. Rimontare il parziale di 2-0 non è mai semplice per nessuno e lo sa bene la tifoseria di casa che nei quarti di finale del tabellone oro dei playoff per approdare in Serie A, vuole recitare il ruolo di sesto uomo. La Vanoli Cremona è una delle due squadre ad aver vinto al Palamoncada in tutta la stagione ma era la seconda giornata, nel mese di ottobre, ed ancora troppo presto prima che le mura amiche diventassero un vero e proprio fortino. Prima del match verrà premiato Alessandro Grande come MVP del campionato per il mese di Aprile.