Serie A2 futsal, finisce con un pari tra Gear Siaz Piazza Armerina e Atletico Canicattì 5.

Finisce con un pari che accontenta tutti il derby di Sicilia tra Gear Siaz Piazza Armerina e Atletico Canicattì 5, le sole squadre assieme al Sicurlube Regalbuto a disputare il campionato nazionale di Futsal A2 girone C. Al PalaFerraro di Piazza,il risultato, al termine dei 40 minuti effettivi di gioco, è di 3 a 3: alle reti di Texeira Siqueros, Zigari e Caro Barroso per i padroni di casa, rispondono gli ospiti con Digao e doppietta di Goncalves. “Partita affrontata al massimo delle proprie forze” dichiara il presidente del team biancorosso Vincenzo Urso “soddisfatto che arrivi il primo punto in un campionato, appena iniziato, che ci vede esordienti e con una gran voglia di fare bene”. Il direttore generale Peppe Paradisi ribadisce “siamo sulla buona strada, il nostro team è giovane e affiatato e man mano sta prendendo confidenza con i ritmi di una competizione veramente dura”. L’Atletico Canicattì disputerà in casa al Palazzetto dello sport “Saetta Livatino” il prossimo match, il quarto della stagione, in cui affronterà il Bovalino C5 che al momento condivide l’ultima posizione con Bulldog Capurso, Aquile Molfetta e Catanzaro Futsal.