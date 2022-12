Serie A2: Agrigento chiude il girone con una vittoria. Al PalaMoncada battuta Casale Monferrato

Agrigento chiude il girone di andata con una vittoria. La squadra di coach Devis Cagnardi domina tre quarti di gara e mantiene l’equilibro nel terzo periodo. Ma il fattore per la squadra di casa è sicuramente Alessandro Grande. Il playmaker che non parte nemmeno nel quintetto iniziale perchè in settimana ha dovuto fare i conti con l’influenza, alla fine della partita ha messo a segno 29 punti, 6 su 8 dalla lunga distanza e ben due assist. Ma ancora una volta contro il forte Casale che arrivava alla sfida del PalaMoncada a pari punti con Agrigento, è servito l’apporto di tutta la squadra con Cosimo Costi in versione 17 punti e Lorenzo Ambrosin, molto contenuto dalla difesa ospite che si è fermato, si fa per dire ad 11 punti. Bene anche Kevin Marfo, l’americano che nell’ultimo periodo si è seduto in panca perchè gravato da 4 falli, ha messo a segno 9 punti e conquistano 9 rimbalzi. La crescita del newyorkese è evidente e Devis Cagnardi lo sta forgiando nel migliore dei modi. All’appello non manca Francis, l’altro americano realizza appena 6 punti, ma è una mina vagante, le cui giocate difficilmente vengono lette dagli avversari. Tornando alla cronaca. Gara equilibrata con le squadre che si affrontano a viso aperto e rispondono colpo su colpo. I Padroni di casa riescono ad allungare in modo decisivo nell’ultimo quarto, quando gli ospiti pagano un pò di fatica e difficilmente riescono a trovare tiri facili. Per la formazione di Andrea Valentini non bastano i 16 punti di Martinoni e un grande carattere mostrato da tutta la squadra. Per Agrigento dunque arriva una vittoria importante che regala l’ultimo sorriso del girone di andata e permette di guardare alla prima sfida del girone di ritorno, in programma mercoledì con entusiasmo. Al PalaMoncada per la prima di ritorno arriva Trapani, il 2022 si chiuderà dunque con il derby, che Agrigento potrò affrontare con il vento in poppa. Recuperare energia prima della pausa è l’imperativo.

Domenico Vecchio

Moncada Energy Group Agrigento 88 –

Novipiù Casale Monferrato 70

Fortitudo Agrigento: Grande 29, Francis 6, Ambrosin 11, Chiarastella 8, Marfo 9, Costi 17, Bellavia, Peterson 6, Negri 2, Mayer. All.: Cagnardi.

Casale Monferrato: Redivo 15, Formenti 8, Ghirlanda 9, Ellis 12, Carver 9, Valenti, Poom, Castellino, Leggio 3, Mele. All.: Valentini

Arbitri: Alessandro Tirozzi, Christian Mottola, Edoardo Ugolini

Note: parziali: 32-29, 25.21, 19-19, 23-13