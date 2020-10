Sergio Scordino è il nuovo nutrizionista della Fortitudo

AGRIGENTO. E’ l’agrigentino Sergio Scordino il nuovo nutrizionista della Fortitudo Agrigento. Il professionista si è messo fin da subito a disposizione della prima squadra.

“Sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo. Da anni seguo professionisti, negli anni anche qualche giocatore della Fortitudo Agrigento ha bussato alla mia porta. Seguire l’intero team – dice Scordino – per me è motivo di vanto e orgoglio. E’ il sogno di tutti lavorare per la squadra della propria città. E’ indispensabile supportare professionisti a livello nutrizionale. La mia formazione è veicolata verso questo settore, ovvero alimentazione per gli sportivi. Ci tengo a ringraziare il presidente Gabriele Moncada per la fiducia. Sono felice di questo ruolo, darò il massimo”.