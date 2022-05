Sergio Castellitto in conferenza stampa parla del “suo” Zorro (VIDEO)

Un Sergio Castellitto cordiale e disponibile quello che abbiamo visto in conferenza stampa per presentare lo spettacolo Zorro in scena questa sera e domani. È la prima volta che mette piede al Pirandello di Agrigento e si rammarica di non aver mai visitato la Valle dei Templi a differenza dei figli venuti in gita scolastica. Sergio Castellitto è uno dei più noti attori italiani, pluripremiato, regista, sceneggiatore a cui è stato assegnato due volte il David di Donatello. Lo spettacolo del Pirandello, unica tappa in Sicilia, racconta di un uomo normale che perde tutto meno che la propria dignità un barbone che esiste davvero e che aveva trovato riparo nei pressi di casa Castellitto Mazzantini. Zorro Un eremita sul marciapiede è prodotto da Angelo Tumminelli presente alla conferenza. L’ultimo appuntamento della stagione di prosa, al teatro Pirandello, spettacolo tragicomico tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini, in scena sabato 28 maggio alle 21 e domenica 29 alle 17,30.