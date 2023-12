Una serata in ricordo di Filippo Buscemi, scomparso lo scorso settembre, per anni e anni la voce della radio della domenica mattina degli agrigentini e dei tanti siciliani all’Estero. La sua frase celebre “Ora veru va”, diventata negli anni un vero e proprio tormentone, così come amava ripeterla più volte durante il programma in cui proponeva brani di Gian Campione e, più in generale, di musica folk siciliana.

Per ricordare la voce di Filippo Buscemi e la musica che trasmetteva, il figlio Alfonso Buscemi, insieme ai maestri Franco e Davide Li Causi, si sono esibiti nell’ambito dell’iniziativa “Note folk siciliano”, nell’area di pertinenza del bar “Portapo’” a Porta di Ponte. Il loro spettacolo è stato un affascinante viaggio, un racconto tra musica e poesia della terra siciliana. La voce di Alfonso in particolare ha riscosso un grande consenso da parte della gente.