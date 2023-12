L’ambiente maestoso e intriso di storia del Castello Chiaramonte a Siculiana, luogo raffinato della famiglia Firetto, si è trasformato giovedì scorso in un palcoscenico di riconoscimenti e riflessioni, in occasione del tradizionale scambio di auguri tra la Moncada Agrigento e gli sponsor. Il Presidente Gabriele Moncada ha preso la parola in un discorso carico di gratitudine, esprimendo il suo ringraziamento alla famiglia Firetto per il supporto costante e prezioso offerto alla Fortitudo. È stata un’occasione in cui è stato possibile sottolineare l’importanza della collaborazione offerta dalla famiglia Firetto alla Fortitudo, un connubio che si è rivelato fondamentale per il club sportivo.

Mirko Firetto, in particolare, ha ricevuto un ringraziamento speciale per il suo contributo personale al club. Moncada ha, poi, ringraziato tutti gli sponsor. Durante il discorso, è emersa l’urgenza di restare uniti in un momento difficile. È stato sottolineato come l’attuale stagione sia complessa e impegnativa, con squadre avversarie particolarmente preparate e un calendario che non ha concesso pause, sempre con almeno un giocatore infortunato o non al meglio delle condizioni fisiche.

Si è invocata l’unità e la solidarietà, ribadendo l’importanza di stringersi attorno alla società sportiva, fornendole un sostegno ancor più vigoroso e contribuendo a creare un ambiente vibrante negli impianti sportivi. È stato anche sollevato il dubbio riguardo alla presenza di Polakovich per la partita di domenica contro Casale Monferrato, una situazione ancora incerta che viene valutata giorno per giorno, mentre alcuni sembravano influenzati, ma senza particolari problematiche.

Nonostante ciò, la serata è proseguita nella convivialità, trasformandosi in un momento di festa e augurio per un futuro sereno e pieno di successi, rivolto non solo alla società sportiva ma anche alle famiglie e a tutti i giovani appassionati di basket. Una serata di condivisione e buoni auspici per il cammino sportivo che ancora si prospetta.

Un incontro che ha trasmesso messaggi di unità, incoraggiando la comunità a sostenere la Fortitudo, soprattutto in un momento così delicato, mentre si esprime l’augurio di una continuazione positiva per la stagione sportiva in corso.