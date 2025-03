I militari della Guardia di finanza della Compagnia di Agrigento, nei giorni scorsi, con due controlli a “sorpresa” nell’area attorno a Porta di Ponte hanno sequestrato hashish e cocaina, una persona è stata denunciata e un’altra segnalata e identificato una quindicina di immigrati. Le operazioni hanno consentito di scovare in un’abitazione, in uso ad un familiare del denunciato numerose paia di scarpe, abilmente contraffatte con i marchi delle più note case di moda. I finanzieri, con l’ausilio dell’unita cinofila, sono entrati in azione nelle prime ore serali.

Addosso ad un trentenne di nazionalità tunisina sono stati rinvenuti oltre venti grammi di hashish. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei guai anche un familiare dell’indagato. I militari giunti a sorpresa in casa del trentenne hanno ispezionato l’immobile vicino trovando un deposito della contraffazione di scarpe. Almeno cinquanta paia di calzature. Anche lui è stato denunciato.

I finanzieri, sempre con il cane antidroga, sono tornati nella zona di Porta di Ponte riuscendo a bloccare un trentenne di nazionalità libica trovato con alcuni grammi di cocaina. In questo caso l’uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga.

