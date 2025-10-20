Sequestrati due immobili in fase di ristrutturazione. Il provvedimento del gip del tribunale di Agrigento è stato adesso confermato dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso della difesa dei proprietari e rende definitivo il sequestro dei due immobili, fra la Valle dei Templi e la casa natale di Luigi Pirandello. I sigilli erano stati apposti dai carabinieri nei mesi scorsi dopo che sarebbero stati accertati diversi abusi edilizi. La contestazione principale è quella di avere aumentato la volumetria ed eseguito opere edilizie non autorizzate per ampliare gli stabili. Fra le opere non autorizzate sarebbero state realizzate quattro elevazioni fuori terra, un ascensore e una rampa di scale.

