Sequestrati 443 chili di vari prodotti caseari e bloccati 10mila chili di formaggi

Sequestrati 443 Kg. di prodotti caseari, destinati alla commercializzazione, senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità delle materie prime impiegate, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare. Nel corso del controllo nel locale deposito sono state riscontrate altre irregolarità che hanno portato a bloccare 10mila chili di formaggi, in stagionatura, in attesa dell’esito delle analisi di laboratorio. Tutto quanto a conclusione di un’ispezione igienico-sanitaria eseguita in territorio di Cammarata all’interno di un caseificio. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, e dai loro colleghi della Compagnia di Cammarata, con la collaborazione del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. L’Asp ha prelevato alcuni “campioni” dai formaggi in stagionatura per le successive analisi di laboratorio che saranno eseguite all’istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo, allo scopo di verificare la salubrità dei prodotti e dello stesso deposito. A carico del socio accomandatario della società, in qualità di legale responsabile dell’attività lavorativa, sono state comminate due sanzioni amministrativi per complessivi 4.500 euro.