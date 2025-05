Quindici chili di prodotti ittici privi di tracciabilità e tenuti in condizioni igienico sanitarie pessime sono stati sequestrati ad un venditore ambulante di Licata che era senza alcuna licenza per vendere alimenti. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Licata. Un trentottenne di Licata, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di vendita di sostanze alimentari non genuine e commercializzazione di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione.

L’attività ispettiva dei militari dell’Arma è scattata, l’altra mattina, in via Campobello. Il licatese è stato fermato mentre era alla guida di un furgoncino Ford Transit. Subito si sono accorti che c’era qualcosa che non andava visto come era conservato il pesce. A confermarlo, riscontrando appunto prodotti non idonei al consumo umano, è stato il medico-veterinario dell’Asp di Agrigento chiamato a supporto. I 15 chili di pesce sono stati sequestrati e avviati alla distruzione.

