Sequestrati 100 chili di marijuana

I poliziotti del commissariato di Lentini hanno arrestato Rosario Calatella, 50 anni, catanese, per detenzione ai fini di spaccio e traffico di marijuana. La polizia ha fatto irruzione in una villetta in contrada Fortezza – Agnone, a Lentini, nel Siracusano, di proprietà di Calatella trovando con l’aiuto dei cani, 100 chilogrammi di marijuana nascosta sotto la ghiaia di un’aiuola e in alcune stanze della casa. La droga era già confezionata in buste di cellophane sotto vuoto, del peso di due o cinque chilogrammi. Sequestrata anche un’agenda contenente don lista di nomi e cognomi.