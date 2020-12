I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno arrestato quattro soggetti pregiudicati, che si sarebbero resi responsabili di una violenta rapina, commessa nella primavera scorsa, nei confronti di tre anziani fratelli conviventi, di 83, 79 e 73 anni. Il bottino: circa 50mila euro in contanti, e quattro buoni del tesoro di 2.500 euro ciascuno. Il colpo e’ avvenuto in un’abitazione di campagna di contrada “Zaccanello”, a Racalmuto. (IN AGGIORNAMENTO)