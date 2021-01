Senza patente, trovato nuovamente alla guida di un’auto: denunciato e maxi multa

Senza patente, trovato nuovamente alla guida di un veicolo. E il mezzo, inoltre, è risultato essere scoperto dell’assicurazione obbligatoria. Un saccense, già recidivo, è stato nuovamente denunciato per guida senza patente. Tutto quanto l’altro giorno. I poliziotti del Commissariato di Sciacca, impegnati in un posto di controllo, hanno proceduto al controllo di una autovettura con a bordo due persone.

L’uomo alla guida alla richiesta della patente di guida, e del certificato assicurativo del veicolo, ha asserito di non possedere i documenti richiesti. Ai controlli di rito il suddetto è risultato effettivamente sprovvisto di titolo abilitativo alla conduzione di autoveicoli. Inoltre lo stesso è risultato essere stato già in precedenza più volte denunciato, per il medesimo motivo, poiché non aveva mai conseguito la patente di guida.

Gli uomini del Commissariato di Sciacca hanno contestato al conducente il reato per guida senza patente, con il sequenziale sequestro dell’autovettura, per la successiva confisca, ed è stata anche contestata la violazione per guida senza la copertura assicurativa obbligatoria per la Rc auto verso terzi. Elevate multe per quasi 7 mila euro.