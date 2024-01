Un auto e uno scooter non si fermano all’Alt dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. Ci hanno messo poco, anzi pochissimo, gli agenti a bloccare, dopo brevi inseguimenti, i due mezzi. Il primo episodio lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. Qui è stata bloccata un’utilitaria con a bordo un ragazzo e una ragazza, poco più che ventenni, entrambi agrigentini.

Il giovane è stato trovato al volante della vettura, che risultava essere sottoposta a fermo amministrativo per mancanza di assicurazione, senza patente di guida. E all’interno dell’abitacolo i poliziotti hanno trovato un coltello. E’ stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’auto, ma questo non è andato giù alla ragazza, proprietaria del veicolo, che ha iniziato ad inveire contro gli uomini in divisa. A carico della donna è scattata la denuncia, in stato di libertà, per resistenza a Pubblico ufficiale.

E sempre i poliziotti delle Volanti hanno individuato il giovane di Agrigento che alla guida di uno scooter era fuggito all’Alt. Con la targa in mano gli agenti sono riusciti in poco tempo a rintracciarlo. E’ risultato essere senza il documento di guida, e il mezzo a due ruote privo di assicurazione. I poliziotti lo hanno sanzionato pesantemente.