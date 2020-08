Senza mangiare per cinque giorni, poliziotti fanno la spesa ad aziano

Aveva finito i soldi della misera pensione e non mangiava da cinque giorni. Oramai allo stremo delle forze, in preda alla disperazione, ha chiamato il numero unico d’emergenza 112 per chiedere aiuto.

Protagonista un anziano di Agrigento, che abita da solo nel centro storico di Agrigento. L’operatore di turno alla sala operativa che ha risposto al telefono ha raccontato di vivere da solo e d’essere in condizioni economiche precarie, a causa della pensione minima percepita ogni mese.

Ha aggiunto di essere riuscito a pagare soltanto le utenze e l’affitto della casa. Ma i soldi erano finiti e non aveva potuto nemmeno soddisfare, nei cinque giorni precedenti, le proprie minime necessità di vita, quali mangiare e bere.

L’agente in servizio alla sala operativa, raccolta la richiesta di aiuto dell’anziano, lo ha rassicurato, garantendogli l’intervento della polizia di Stato.

Immediatamente gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento si sono recati presso un supermercato cittadino dove hanno provveduto ad acquistare beni di prima necessità (acqua, pane, pasta, latte, scatolame vario e altro), in ciò supportati anche dal gestore del supermercato che, avendo apprezzato la bontà dell’iniziativa, ha contribuito fornendo gratuitamente alcune derrate alimentari.

Poco dopo, i poliziotti con tutta la spesa acquistata, sono giunti presso l’abitazione dell’anziano, che visibilmente emozionato ha ringraziato per l’immediato aiuto ricevuto.