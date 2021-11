Senza Green pass, multati 9 clienti e titolare. Chiuso locale

Si trovavano all’interno di un locale senza mascherina, e sprovvisti di Green pass. È successo in un locale di Sciacca, in via Giuseppe Licata. Ad effettuare il controllo in congiunta sono stati i carabinieri della Compagnia saccense, insieme ai poliziotti del Commissariato cittadino.

Nove le persone, tutti immigrati, trovate senza dispositivi di protezione individuale, e senza il certificato verde che attesti la vaccinazione, o la guarigione dal Covid. Sono state tutte multate con una sanzione da 400 euro “a testa”. Multato anche il titolare dell’attività lavorativa. Il locale è stato chiuso per tre giorni.