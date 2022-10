Senza autorizzazioni, chiuso centro scommesse. Titolare multato 80mila euro

Ha messo a disposizione, in luogo aperto al pubblico, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualsiasi forma di gioco, non rispondenti alle caratteristiche previste dalla legge. I poliziotti del Commissariato di Sciacca, hanno notificato il provvedimento di chiusura al titolare di un esercizio commerciale, dedito sia alla somministrazione di alimenti e bevande, che alla raccolta delle scommesse, per la durata di 30 giorni, quale effetto di un recente controllo, durante il quale è stata riscontrata l’installazione di sette apparecchiature elettroniche, veri e propri pc, poste sotto sequestro amministrativo. Allo stesso esercente è stata comminata pure la sanzione amministrativa pecuniaria di 80.500 euro.

Gli agenti del Commissariato saccense hanno inoltre effettuato mirati controlli in materia di armi e munizioni, al fine di verificare sia la corretta detenzione, che la regolarità amministrativa delle certificazioni sanitarie di legge, procedendo al ritiro di 5 fucili, 2 pistole e 170 munizioni. A tal riguardo, nel corso della settimana, la città di Sciacca è stata interessata da specifici servizi rivolti al controllo del territorio, ed alla sicurezza stradale. Sono state identificate 80 persone, anche interessate da pregiudizi penali e di Polizia, e controllati 3 veicoli ed all’esito elevate 2 sanzioni al Codice della strada. Due veicoli sono stati sottoposti al sequestro amministrativo, ed uno al fermo amministrativo.