I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno sorpreso un cinquantenne di nazionalità senegalese, residente in città, mentre vendeva capi d’abbigliamento nell’area del terminal degli autobus di piazzale Rosselli. L’uomo, titolare di permesso di soggiorno, non aveva alcuna autorizzazione per esercitare l’attività di venditore ambulante e occupava abusivamente una porzione di suolo pubblico. L’immigrato è stato sanzionato e la merce posta sotto sequestro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp