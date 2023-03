Sensibilizzazione sull’autismo: al teatro Pirandello il Lions porta in scena “Prigioniero di me stesso” 

Il Lions Club Agrigento Host quest’anno ha promosso un’importante azione di sensibilizzazione sul tema dell’autismo attraverso lo spettacolo teatrale “Prigioniero di me stesso”, che si terrà al Teatro Pirandello il 2 aprile alle ore 17:30, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Lo spettacolo, di Matteo Tarasco e Salvatore Rancatore, è un veicolo attraverso il quale in molti potranno avere per la prima volta qualche notizia dall’intimo dei soggetti autistici, da un mondo dove la solitudine supera i confini della nostra immaginazione. L’ autismo rappresenta una sindrome complessa e molto diffusa nei confronti della quale è necessario esercitare attività costanti di informazione e condivisione di esperienze, al fine di accrescere la consapevolezza e la conoscenza e favorire, altresì, una proficua sinergia tra enti e associazioni impegnate nel sociale e nella cultura. Insieme a Lions Club Agrigento Host anche Leo Club di Agrigento, Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Asp di Agrigento, Ande, Soroptimist, Panathlon, Centro Antiviolenza Telefono Aiuto, Associazione VitAutismo, Liceo Scientifico e delle Scienze Umane R. Politi di Agrigento.

Biglietti in vendita presso Box Office, Via Imera 27, tel. 0922.20500.

Prezzo del biglietto: 10 euro.