“Semplificare i lavori pubblici in Sicilia” evento webinar dell’Ordine degli architetti di Agrigento – VIDEO

“Semplificare i lavori pubblici in Sicilia”. Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti e coordinatore dell’Onsai; Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, hanno presentato l’evento Webnar dell’Ordine degli architetti di Agrigento in programma il prossimo 27 novembre. L’iniziativa promossa ed organizzata dall’Ordine degli Architetti di Agrigento, in tempo di Covid-19, sarà trasmessa in diretta su YouTub e Facebook. I particolari nelle interviste video (VIDEO)