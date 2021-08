Seminudo e armato di coltello semina panico in pizzeria: bloccato

Mezzo nudo, con in mano un coltello con una lama di circa 40 centimetri, e in evidente stato confusionale, entra in una pizzeria, e semina il panico. Immediato l’intervento dei poliziotti del Commissariato di Licata che lo hanno bloccato e disarmato.

E’ accaduto, ieri sera, nel centro licatese, dove si sono vissuti attimi di panico. Gli agenti intervenuti, per riportare la calma, e rendere l’individuo inoffensivo, hanno dovuto faticare non poco.

Una volta bloccato l’uomo è stato affidato agli operatori del 118, che lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, per le cure del caso. A carico del licatese è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per porto abusivo di coltello.