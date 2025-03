Si è svolto il seminario “Lo sport, riferimento per l’aggregazione e la rivalsa sociale dei giovani, per il benessere psico-fisico, per le capacità degli operatori di soccorso Vigili del Fuoco” presso l’auditorium “Tusa” di Villa Genuardi, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento. All’inizio dei lavori si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del campionato nazionale di mezza maratona dei Vigili del Fuoco, che rientra nella Mezza maratona della Concordia che, nell’anno di Agrigento Capitale italiana della Cultura giunge alla 21esima edizione.

L’appuntamento è per domenica 23 marzo. La manifestazione sportiva è legata al trofeo Mario Mondello e al Grand prix regionale di mezza maratona. La partenza è fissata per le 9,30 dal lungomare Falcone e Borsellino a San Leone. La carovana di atleti attraverserà la Valle dei Templi come da tradizione. Il tracciato della gara, da percorrere più volte, interesserà viale Falcone Borsellino lato mare, viale Dei Pini, viale Viareggio, viale delle Dune, viale Emporium, la rotonda di Porta Aurea, il viale alberato (La Loggia) e la via Sacra.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp