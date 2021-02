Ci sono sei nuovi contagiati oggi ad Agrigento. I positivi totali sono 87 ma ci sono stati 5 guariti. Cinque sono le persone ricoverate in ospedale. Due in terapia intensiva, due ricoveri covid e uno fuori provincia. Uno è in hotel Covid e 81 sono in trattamento domiciliare. Il sindaco Micciché commenta : “purtroppo i contagi continuano. Evidentemente non c’è abbastanza prudenza”.