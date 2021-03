Sei i nuovi casi ad Agrigento. Micciché: “mi chiedono la chiusura delle scuole ma serve richiesta dell’Asp”

Nel report dell’Asp del 9 marzo emergono 6 nuovi casi positivi al Covid ad Agrigento. A fronte di quattro guarigioni, il dato complessivo delle persone attualmente in trattamento è di 59. Dal comune sottolineano che “il servizio epidemiologico dell’Asp precisa che tra i casi registrati ad Agrigento 10 sono da attribuire a migranti isolati nel centro di accoglienza immigrati Sgm Tomasi. Ma nonostante questa precisazione il dato è sempre molto alto- dice il sindaco Micciché-. Vorrei aggiungere che in questi giorni mi arrivano inviti e segnalazioni per chiudere le scuole e a far effettuare screening. Ricordo che la richiesta di chiudere una scuola o di mettere gli alunni in Dad è dell’Asp che lo propone al sindaco. Quindi non posso prendere nessun provvedimento in autonomia se non ricevo prima la richiesta dell’asp.”