Litorale agrigentino un pò più accessibile ai disabili: arriva una sedia job

Per rendere il litorale agrigentino ancora più accessibile e a misura di tutti, è stata consegnata all’OceanoMare una nuova sedia job, poltrona con grandi ruote gialle galleggianti, necessaria per il trasporto in acqua di persone a mobilità ridotta. Si tratta di una iniziativa frutto della sensibilità della società di consegna a domicilio Ciao Spesa verso le persone con disabilità. Alla cerimonia di consegna, oltre al sindaco Franco Miccichè, sono intervenuti il titolare del chiosco OceanoMare, Peppe Vita, il fondatore di Ciao Spesa , Fabio Romano, l’assessore al Turismo Francesco Picarella e l’assessore all’abbattimento delle barriere architettoniche Gianni Tuttolomondo. Inoltre è tornata al suo posto anche la sedia JOB che stazionava presso la passerella per l’accesso facilitato al mare dei disabili, nella spiaggia antistante il piazzale Giglia a San Leone. La sedia era stata rubata e poi ritrovata grazie al prezioso lavoro svolto dall’arma dei Carabinieri di Agrigento. “Un ringraziamento particolare – dice l’assessore Tuttolomondo- va ai titolari del chiosco OceanoMare, del bar Pisciotto e a tutti gli altri chioschi che hanno dato la loro disponibilità per la fruizione delle sedie JOB da parte delle persone con disabilità motoria.”