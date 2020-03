Secondo caso di Coronavirus a Palma di Montechiaro. Mistero su decesso di licatese

E’ stata una giornata “nera” in provincia di Agrigento per l’emergenza Coronavirus. Sono 32 le persone contagiate da Covid-19. Nelle ultime ore 4 casi: Ribera, Agrigento, Menfi, e adesso un secondo contagiato a Palma di Montechiaro. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Castellino. Proprio a Palma si aspettano gli esiti di diversi tamponi.

Nella vicina Licata, invece, è stato trovato morto in casa un 57enne, già posto in stato di quarantena per aver avuto contatti diretti con un compaesano 52enne risultato anche lui positivo al Covid-19. Sul posto gli agenti del Commissariato di Licata, allertati da un familiare. Ancora sconosciute le cause di morte dell’uomo.

Sono in corso accertamenti per verificare se aveva contratto o meno il Coronavirus.