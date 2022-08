Seconda edizione di “Serate al Museo”, rassegna fra cinema e libri, con la direzione artistica di Beniamino Biondi, che prevede dodici appuntamenti fino al 22 settembre nel suggestivo spazio del chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, dentro il più ampio cartellone delle iniziative estive dell’Ente Parco Valle dei Templi. Una seconda edizione che prosegue nel solco del grande successo riscontrato dagli appuntamenti già realizzati con il precedente cartellone e che insiste seguendo alcune precise direzioni, con una forma di intrattenimento colto che ha suscitato il dibattito e favorito interventi autorevoli e presenze di prestigio. Tra gli eventi previsti, la prima presentazione nazionale della riedizione delle opere dello scrittore Ezio D’Errico, con il suo primo romanzo giallo, la presenza di due famosi studiosi e docenti universitari – Ugo Cardinale e Armin Wolf – che discuteranno delle loro ultime pubblicazioni, un ciclo di film tratti da opere di scrittori siciliani, con omaggi a Vitaliano Brancati ed Ercole Patti, e un lungo omaggio a Pier Paolo Pasolini per i 100 anni dalla nascita con tre giorni a lui dedicati attraverso dibattiti e proiezioni cinematografiche. “Ringrazio tutto il numeroso pubblico, fidelizzato a un evento che prosegue per l’intera stagione – scrive Beniamino Biondi, direttore artistico della rassegna – il Direttore dell’Ente Parco, Roberto Sciarratta, per avere pienamente condiviso gli assunti concettuali di un percorso niente affatto scontato, con grande sensibilità e coraggio, e il Dirigente Responsabile del Museo, Giuseppe Avenia, complice operoso con le sue proposte e i suoi interventi per un’idea coerente di museo dinamico e inclusivo”.