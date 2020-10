Seconda categoria: Slitta al 7 novembre la gara tra Atletico Licata e Villalba

LICATA. Slitta al 7 novembre la gara d’esordio dell’Atletico Licata del presidente Gaetano Profumo nel campionato di Seconda categoria di calcio. Si giocherà al Dino Liotta la partita che era stata programmata per oggi. Avversario di turno della formazione biancazzurra, allenata da Alberto Licata e Mario Vitali, l’Atletico Villalba.

Si tratta della seconda giornata ma per i licatesi, domani doveva essere il debutto assoluto visto che la gara in programma la scorsa settimana al Tre Torri contro il Campobello è stata rinviata causa Covid al 28 ottobre. Un tesserato del club campobellese, infatti, è risultato positivo al coronavirus e per precauzione è stato deciso di far slittare le due partite in programma, quella con il Licata e quella di Coppa col Mazzarino.

Questo l’organico a disposizione dei due tecnici: Giuseppe Licata ed Antonio Vecchio (portieri); Antonino Cammarata, Dario Cammarata, Francesco Ferrante, Emmanuel Oyegun, Giuseppe Sanfilippo, Antonino Scalisi, Giuseppe Torregrossa, Angelo Urso (difensori); Luca Biondi, Andrea Decaro, Jamil Diabate, Matteo Gambino, Francesco Incorvaia, Alessandro Santamaria e Luca Todaro (centrocampisti). Gli attaccanti sono: Samuele Biancolilla, Fabio Callea, Maurizio Magliarisi, Daniele Nicolai, Giuseppe Profumo, Angelo Ruvio e Gabriel William. Una rosa molto giovane dal punto di vista anagrafico.

L’organigramma societario è invece composto dal presidente Gaetano Profumo, dal suo vice Massimo Di Carlo. Il direttore generale è Antonio Zagra, il direttore sportivo Vincenzo Frisicaro, i dirigenti: Davide e Ignazio Corvitto. Il dirigente accompagnatore è Giuseppe Faraci, il team manager Tony Ragusa, il fisioterapista Giuseppe Sanfilippo mentre i collaboratori sono Angelo Rumolino e Angelo Incorvaia.

“L’obiettivo – dichiara il presidente Gaetano Profumo – è quello di salvarci e mantenere la categoria”.

Nella prima giornata, quella già disputata, il derby tra Favara e Muxar si è risolto a favore degli ospiti che hanno vinto col punteggio di 2 a uno. Pareggio esterno per l’Alessandria della Rocca che ha impattato, uno a uno, sul campo dell’Accademia Mazzarinese. Rinviate a domenica 8 novembre le sfida del Campobello in trasferta col Marianopoli e dell’Alessandria in casa con Alimena.

Uniche gare non rinviate sono Atletico Caterinese – Favara (domenica 25 ottobre alle 14) e Muxar – Accademia Mazzarinese (domenica 25 ottobre alle 14,30).