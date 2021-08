Seap Dalli Cardillo Aragona: Stefano Micoli è il nuovo allenatore

La Società Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona comunica di aver affidato a Stefano Micoli, originario di Bergamo, classe 1967, l’incarico di allenatore della prima squadra per il campionato di Serie A2, stagione 2021/2022. Il nuovo tecnico delle “leonesse” vanta un curriculum di alto profilo nazionale ed internazionale. Nelle stagioni 1993/1994, 1997/1998 e dal 2004 al 2006 è stato vice allenatore ed assistente al Volley Bergamo. Nel 1999 ha debuttato come head coach a Latisana (Udine), per poi proseguire l’esperienza all’Esperia Cremona (dal 2006 al 2008) e Parma (dal 2008 al 2010). Micoli è stato, per due stagioni, assistant coach all’Eczacıbaşı nella Sultan League turca. Poi il ritorno in Italia ad Urbino in A1 (2013-2014), Stefano Micoli ha quindi affrontato una nuova esperienza all’estero, questa volta alla CSM Bucarest in Romania. Poi nuovamente a Urbino (2014-2015) e nella serie A romena accettando la proposta del CSM Targoviste dove è rimasto sino al 3 gennaio 2016. Poco dopo è subentrato alla guida del Neruda Bolzano in A1. Nel 2016-2017 è stato il vice di coach Marco Fenoglio a Novara dove ha conquistato il tricolore mentre il campionato dopo è ritornato a Bergamo, ma da primo allenatore. Una stagione e mezzo a Roma in A2, dove è rimasto sino al 10 dicembre 2019, per proseguire nella medesima stagione come assistente allenatore a Scandicci. Inoltre, il nuovo coach della Seap Dalli Cardillo Aragona è stato assistente della nazionale della Slovacchia ai Campionati Europei del 2019.

In carriera Micoli ha conquistato quattro scudetti tra Italia e Turchia (1998, 2004, 2012, 2017) 1 Champions League (1997), 1 Supercoppa Italiana (2005), 2 Coppe Italia di A1 (1998, 2006) e 1 di A2 (2009).

Ecco le sue prime parole da neo allenatore della Seap Dalli Cardillo Aragona: “Dopo aver rinunciato ad allenare all’estero per motivi personali, è arrivata la proposta del Presidente Nino Di Giacomo di far parte del progetto per la partecipazione al campionato di A/2. Ovviamente non è stato difficile accettare, pur sapendo che avremmo avuto meno opportunità di scelta nel trovare giocatrici ancora libere, ma avendo dalla nostra la conferma di atlete importanti della passata stagione. Mancano pochi tasselli per completare la rosa, e l’obiettivo è quello ovviamente di raggiungere al più presto la salvezza, poi si vedrà. Il campionato di A/2 è particolarmente lungo e impegnativo quindi l’obiettivo salvezza passa sicuramente da una crescita da parte di tutti noi componenti del team. Inizialmente non sarò presente causa impegno con la nazionale slovacca agli europei, ma sono in stretto contatto con lo staff, col quale abbiamo già programmato l’inizio lavori che avverrà subito dopo ferragosto. Non vedo l’ora di raggiungere il gruppo per iniziare questa avventura”.

Il nuovo coach della Seap Dalli Cardillo Aragona Stefano Micoli sarà collaborato dallo staff della scorsa stagione. Infatti, il Presidente Nino Di Giacomo ha confermato Danilo Turchi nel ruolo di vice allenatore, Damiano Romano nel doppio incarico di allenatore e scoutman, e Massimo Catalano sarà ancora il preparatore atletico.