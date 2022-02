Seap Dalli Cardillo Aragona pronta alla sfida contro Sassuolo, Sara Stival: “Daremo battaglia”

E’ tutto pronto in casa Seap Dalli Cardillo Aragona per la sfida contro il forte Sassuolo di domenica 13 febbraio, alle ore 15:30, al PalaMoncada di Porto Empedocle. La gara è valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A2, girone A. La squadra di coach Stefano Micoli ha preparato la partita con la massima concentrazione e tanta determinazione con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per la zona salvezza. Anche oggi le aragonesi hanno svolto un’intesa seduta di lavoro tecnico – tattico al PalaMoncada. Domani, sabato 12 febbraio, vigilia di match, la Seap Dalli Cardillo Aragona svolgerà una breve seduta di rifinitura. A presentare la gara è l’opposto torinese Sara Stival, alla sua seconda stagione in maglia Seap Dalli Cardillo Aragona: “Mi aspetto una battaglia, sarà una partita tosta e combattuta. Arriviamo da settimane difficili, complicate e con qualche problema fisico, ma vogliamo ugualmente fare una grande prestazione contro Sassuolo. Abbiamo preparato benissimo la partita, lavorando duramente in palestra per farci trovare pronte e determinate in campo. Affronteremo un formazione equilibrata e ben attrezzata in ogni reparto. Hanno un sestetto temibilissimo ma ce la giocheremo lottando fino all’ultimo pallone. Faremo di tutto per portare a casa la vittoria”.

Infine, la Società comunica che la gara di recupero della terza giornata di ritorno contro l’Omag – MT San Giovanni in Marignano sarà disputata mercoledì 16 febbraio, alle ore 20:30, al PalaMoncada di Porto Empedocle.