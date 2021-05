Seap Dalli Cardillo Aragona, negativi tamponi per il gruppo squadra

Questa mattina, al drive in di piazzale Caos, dinanzi la Casa Natale di Luigi Pirandello, tra Agrigento e Porto Empedocle, il gruppo squadra della Seap Dalli Cardillo Aragona si è sottoposto al tampone rapido anti covid, in vista della partenza per la Puglia dove domenica 16 maggio la formazione di coach Massimo Dagioni, alle ore 17:30, sarà impegnata sul campo del Castellana Noci per gara 1 del primo turno dei play off per la promozione in A2. Tutti i tamponi effettuati sia alle giocatrici, che allo staff tecnico e dirigenziale, sono risultati negativi. La Società biancazzurra ringrazia per la collaborazione e la professionalità il personale medico del drive in ed in particolare la dott.ssa Samantha Simeone referente dell’Asp di Agrigento per il protocollo sportivo anti covid. La Seap Dalli Cardillo Aragona, dunque, potrà affrontare la lunga trasferta in tutta sicurezza e concentrarsi pienamente sul campo e sulla sfida dei play off.