Seap Dalli Cardillo Aragona in vista della sfida contro Busto Arsizio

Archiviata l’importantissima vittoria di sabato scorso nella sfida salvezza contro il Sant’Elia, la Seap Dalli Cardillo Aragona è tornata ad allenarsi in vista della nuova e interessante partita del campionato di A2, girone A. Domani, mercoledì 1 dicembre, la formazione di coach Stefano Micoli ospita al PalaMoncada, con inizio alle ore 20:30, l’ambiziosa Futura Volley Giovani Busto Arsizio per il match di recupero della quarta giornata e non disputato lo scorso 31 ottobre a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile in tutta la Sicilia. La sfida si preannuncia avvincente e aperta a qualsiasi risultato, con la Seap Dalli Cardillo Aragona che proverà a sfruttare in piano il fattore campo, per cercare di portare a casa punti fondamentali per la salvezza. Le due formazioni arrivano allo scontro con il morale totalmente differente: Aragona ha vinto e bene contro Sant’Elia, Busto Arsizio è reduce dalla cocente sconfitta casalinga contro l’Olbia dopo aver sprecato il vantaggio di due set a zero. Il sestetto di coach Matteo Lucchini non ha ancora trovato la propria identità, alternando ottime prestazioni a partite non all’altezza del blasone. Finora la squadra lombarda ha vinto quattro gare e ne ha perse altrettanto. I punti in classifica sono 14, i set vinti 19 e quelli persi 16. Busto Arsizio rimane comunque una squadra forte in tutti i fondamentali e con giocatrici di altissimo spessore tecnico come l’opposto albanese Erblira Bici, la schiacciatrice Giulia Angelina ex Brescia in A1 e il neo acquisto, l’esperta centrale Luisa Casillo, ex Pallavolo Sicilia Catania in A2 e Perugia in A1. L’altra centrale titolare è Benedetta Sartori, classe 2001, riconfermata dalla società dopo gli ottimi risultati individuali; al palleggio gioca l’ex Marsala in A2, Ilaria Demichelis e completa il reparto posto 4, il martello Federica Biganzoli, ex Brescia in A1. Il libero è Barbara Garzonio. La Seap Dalli Cardillo Aragona anche domani svolgerà un leggero allenamento, mentre sabato mattina è prevista la seduta di rifinitura al PalaMoncada di Porto Empedocle. Dovrebbe tornare a disposizione, dopo un lungo periodo di assenza per infortunio al braccio, l’opposto titolare Sara Stival. La partita Seap Dalli Cardillo Aragona – Futura Volley Giovani Busto Arsizio sarà diretta dal laziale Dario Grossi (primo arbitro) e dal palermitano di Altofonte, Giovanni Ciaccio (secondo arbitro). Il match sarà trasmesso in diretta sul canale youtube da Volleyball World a partire dalle ore 20:20.