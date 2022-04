Seap Dalli Cardillo Aragona: a Vicenza una tappa fondamentale per la salvezza

Archiviata la splendida vittoria casalinga contro il Club Italia Milano, la Seap Dalli Cardillo Aragona ha ripreso gli allenamenti in vista di un’altra importante e decisiva sfida salvezza di domenica 24 aprile sul campo dell’Anthea Vicenza Volley. Il match è valido per la seconda giornata di ritorno della Pool Salvezza A2 ed è programmato alle ore 17. La partita mette in pallio punti fondamentali per la permanenza nel secondo massimo campionato nazionale di pallavolo femminile. Le due formazioni sono divise in classifica da un solo punto: Vicenza 24 e Seap Dalli Cardillo Aragona 23. Con il Marsala aritmeticamente salvo, il secondo e ultimo posto disponibile se lo contendo ben 5 formazioni con questa attuale classifica: Club Italia Crai 25, Vicenza 24, Seap Dalli Cardillo Aragona 23, Sant’Elia 23, Pallavolo Sicilia Catania 22. Dunque, classifica alla mano, la squadra di coach Lino Giangrossi è obbligata a vincere per alimentare ancora le speranza di salvezza. La Seap Dalli Cardillo Aragona è reduce da due vittorie di fila e sta attraversando un ottimo stato di forma. La formazione aragonese lavorerà in sala pesi ed in palestra per arrivare al top della condizione fisica e mentale alla sfida di domenica pomeriggio. Anche per l’Anthea Vicenza la posta in palio è molto alta e la gara contro la Seap Dalli Cardillo Aragona, dopo la netta sconfitta sul campo del Marsala, rappresenta una sorta di spareggio-salvezza. Coach Luca Chiappini dovrebbe schierare il sestetto tipo con Eze Blessing al palleggio e Errichiello opposto, capitan Cheli e Piacentini al centro, Rossini e la turca Basa schiacciatrici, Norgini libero. Anche questa partita sarà possibile seguirla in diretta streaming sul canale youtube Volleyball World Tv a partire dalle ore 16:55.