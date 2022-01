Se ne va un pezzo di Agrigento: è morto il maestro Pippo Flora. Musica, teatro, passione per la sua città che amava tanto. Sono suoi, ad esempio, gli arrangiamenti de “I Promessi Sposi – Opera Moderna”. Sovrintendente per dodici anni del Teatro Pirandello di Agrigento, ha cresciuto intere generazioni di artisti che di lui conservano un bel ricordo. Da sempre appassionato di jazz, ha iniziato la carriera musicale con alcune opere: Ulisse, Orfeo, un Romeo and Juliet in dialetto siciliano, la storia d’amore tra un ragazzo ebreo e una ragazza musulmana, e Nela e Sahabin altra storia d’amore basata su una leggenda rappresentata all’estero in alcuni teatri lirici. Alla famiglia la vicinanza della redazione di Agrigentooggi, diretta da Domenico Vecchio.