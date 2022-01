Scuole, il sindaco Micciché ha deciso: si continua con la didattica a distanza

Fino al prossimo 24 gennaio compreso, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di Agrigento saranno svolte con modalità a distanza.Lo ha deciso il sindaco Franco Micciché con una ordinanza dopo aver esaminato i dati covid dell’Asp del 13 gennaio che segnano 1509 soggetti positivi in trattamento in città. Sono stati giorni difficili per il mondo scolastico. A mettere ancora più confusione sul rientro o meno degli studenti in classe un’ordinanza del Tar Sicilia che ha accolto l’istanza cautelare presentata contro le ordinanze firmate dai sindaci di Palermo, Agrigento e Messina, che prevedevano la sospensione dal 13 al 16 gennaio delle attività didattiche in presenza.A presentare il ricorso era stato un comitato spontaneo di cittadini. La loro azione è scaturita dalla decisione dei Comuni di sospendere l’attività didattica in presenza nonostante la task force regionale sul tema si fosse pronunciata in favore del ritorno tra i banchi per il 13 gennaio. Il Tar ha evidenziato che la competenza appartiene allo Stato, trattandosi di “profilassi internazionale”. Il comune di Agrigento, al momento del pronunciamento del Tar era in zona gialla ma dopo alcune ore è arrivata l’ordinanza del presidente Musumeci che prevede da domani, 15 gennaio, il passaggio in zona arancione, dunque era prevedibile che nella città dei Templi la chiusura delle scuole potesse tornare a essere applicata. “Abbiamo la necessità di avere un quadro più preciso –aveva spiegato il sindaco – in modo tale che in questi giorni avremo modo di capire meglio insieme all’Asp l’andamento del Covid.”