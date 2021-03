Scuole chiuse ad Agrigento, entro questa sera l’ufficialita’

Scuole in DAD da domani e fino alla settimana dopo Pasqua, ad Agrigento.Pare si attenda solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare entro questa sera. Il numero dei contagi nelle scuole sale, la fascia dei più giovani, più che essere “maggiormente colpita” dalle mutazioni del virus è quella colpita prima, perché quando si diffonde una variante che ha un 30-40% in più di capacità infettante, coloro che la prendono per primi sono i giovani e i bambini, che hanno più socialità.Si torna indietro,dunque, di qualche tempo:classi vuote e computer accesi in ogni casa.La Dad ormai è pratica nota ma ciò che preoccupa maggiormente è l’incertezza di questo secondo fine anno scolastico in compagnia del Covid.