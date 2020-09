Scuole, al comprensivo Rita Levi Montalcini mancano aule: mamme sul piede di guerra

E’ scaduto il tempo completare gli interventi sugli edifici scolastici del Comune di Agrigento che dovranno consentire di adeguare aule e spazi comuni alle linee guida anti-Covid e soprattutto per trovare nuovi spazi per riportare in classe in sicurezza e senza troppi disagi gli studenti dell’Istituto Levi di Montalcini che comprende, dalle scuole d’infanzia alle medie. E ancora, mancano le aule e nemmeno soluzioni alternative sono state adottate. Il dirigente Luigi Costanza ha fatto sapere che sarà adottata la soluzione dei turni pomeridiani. Questo ha fatto inferocire i genitori degli studenti che hanno invaso una lettera al nostro giornale:

Buongiorno, mi presento sono una madre dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento e parlo a nome di tante altre mamme che come me sono esasperate. Ieri pomeriggio si è riunito il consiglio d istituto. Nel quale si è deciso che i nostri bambini di seconda elementare dovranno fare dei turni pomeridiani per mancanza di spazi vista l ‘emergenza e per mancanza di locali(che il comune non si è impegnato a cercare).

Io personalmente non ci sto e vorrei denunciare questo mio malcontento perché avendo due figli per me è improponibile fare la mattina con uno e il pomeriggio con l’ altro!

Vorrei sollecitare ulteriormente le istituzioni che durante il periodo estivo probabilmente non hanno fatto il massimo… Perché non si può meno di tre giorni dall’inizio della scuola arrivare a queste soluzioni approssimative!chiedo il vostro aiuto e il vostro sostegno per denunciare codesto trattamento!!!

Cordiali saluti.. Il comitato delle mamme.

