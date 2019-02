Scuolabus non supera la revisione, imprenditore italo-canadese ne compra uno nuovo

Non ha superato la revisione ed è fermo ormai da diverse settimane il vecchio scuolabus di Cattolica Eraclea, ma presto ne arriverà un nuovo di zecca per la gioia di bambini e genitori. Un nuovo scuolabus, infatti, è stato regalato al comune dall’imprenditore italo-canadese Giuseppe (Joe) Borsellino, di origini cattolicesi. La giunta comunale di Cattolica Eraclea, con propria deliberazione, ha già accettato la donazione dello scuolabus che dovrebbe entrare in funzione nelle prossime settimane.

“Il concittadino Borsellino Giuseppe, nato il 24/02/1941 a Cattolica Eraclea e residente a Montreal (Canada) dove è emigrato all’età di undici anni, unitamente alla moglie Elina, ha manifestato la volontà di donare a questo Comune un nuovo scuolabus, da utilizzare prevalentemente per finalità socio educative ed in particolare per il trasporto scolastico dei bambini”, si legge nella delibera di giunta. Le spese complessive per l’acquisto del mezzo ammontano a 51.118 euro. “Accettando tale donazione – ha spiegato il sindaco Santino Borsellino – il comune potrà continuare a fornire il servizio gratuito di trasporto alunni della scuola dell’infanzia e primaria come fino ad oggi e stato fatto stante che lo scuolabus in uso non ha i requisiti per poter circolare”. Un “gesto di liberalità” che deriva dal “profondo affetto che nutro per il mio paese di origine, dove di tanto in tanto amo ritornare, e per i cittadini di Cattolica Eraclea”, ha spiegato Joe Borsellino in una lettera inviata al comune.

