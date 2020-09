Il nuovo anno scolastico pronto a ripartire tra dubbi e criticità: ecco cosa ne pensa realmente la gente. Guarda il video.

Dopo mesi difficili, la scuola ha bisogno di ripartire.

Sono tante le incognite legate all’attuazione dei protocolli sanitari da seguire in mancanza di spazi ed organico.

Tra timori diffusi ed incertezze, siamo scesi in strada ad Agrigento per sentire le opinioni di genitori e figli che a gran voce dicono la loro sull’importanza di tornare in aula.