Scuola, il gran finale con il mega party del Liceo Leonardo. VIDEO

Per un po’ basta con lo studio, le interrogazioni, le verifiche a sorpresa e i professori. Il Liceo Leonardo di Agrigento ha festeggiato la fine dell’anno scolastico con una mega festa in perfetto stile americano tenutasi nella palestra all’aperto dell’istituto. Le immagini si riferiscono alla nottata del 10 giugno. Secondo gli organizzatori, gruppo eventi new-age e i rappresentanti dell’istituto, più di 1400 persone vi hanno preso parte. Alla festa hanno partecipato anche ragazzi di altre scuole. La serata è poi continuata in un locale di San Leone, dove i ragazzi si sono trattenuti fino all’alba.