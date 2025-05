L’Istituto comprensivo “Giovanni Philippone/Giovanni XXIII” di San Giovanni Gemini, ha organizzato la giornata della legalità intitolata “Sub Tutela Dei”, che quest’anno avrà come punto centrale l’intitolazione dell’orchestra dei ragazzi della scuola media del plesso “Dante Alighieri” di Cammarata al giudice canicattinese Rosario Livatino, martire della giustizia e indirettamente della fede. L’evento avrà luogo mercoledì 4 giugno alle ore 18 presso il teatro comunale, via Caduti in Guerra, a Cammarata.

All’iniziativa interverranno: Giuseppe Melisenda Giambertoni presidente del Tribunale di Agrigento; mons. Alessandro Damiano Arcivescovo di Agrigento; Maria Eliana Butera docente referente alla legalità; Maria Rita Di Marco referente strumento musicale; il maestro Virginio Zoccatelli docente presso il conservatorio G. Tartini di Trieste; Giuseppe Palilla presidente dell’Associazione Amici del giudice Rosario Livatino; Domenico Pirrotta dirigente scolastico dell’I.C. “Pentimalli” di Gioia Tauro (Rc); il maestro Cosimo Allera scultore; Rosalia Tatano presidente della Fidapa BPW Italy sezione di Cammarata – San Giovanni Gemini; il maestro Giuseppe La Rosa vice direttore del conservatorio Scarlatti di Palermo; Vincenzo Corbo sindaco del comune di Canicattì; Bernardo Moschella dirigente generale Usr per la Sicilia-Amb. Terr. di Agrigento; Mimmo Turano assessore dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana.

“La manifestazione è organizzata dalla nostra scuola congiuntamente al comune di Cammarata e dalla Fidapa BPW Italy Sezione Cammarata – San Giovanni Gemini”, dice la prof.ssa Maria Rita Di Marco, docente di ruolo all’Istituto comprensivo “Giovanni Philippone/Giovanni XXIII”.

