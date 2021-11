Scuola e comune insieme per #agrigentopulita

Riunione al comune di Agrigento, in sala giunta, tra i dirigenti scolastici dei cinque Istituti Comprensivi cittadini “Agrigento Centro”, “Anna Frank”, “Esseneto”, “Rita Levi Montalcini”, “S.Quasimodo”, Rosetta Greco, Alfio Russo, Brigida Lombardi, Luigi Costanza, Nellina Librici e i rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste FAI, Italia Nostra, Legambiente, Mareamico e WWF, Tiziana Lanza e Ruben Russo, Adele Falcetta, Daniele Gucciardo, Claudio Lombardo, Giuseppe Mazzotta ed Erica Capraro.

“Ho presentato #agrigentopulita, campagna di sensibilizzazione destinata ai giovani – spiega il sindaco di Agrigento, Franco Micciché- che vede coinvolti, in questa fase, i 1500 studenti delle scuole medie inferiori che sono distribuiti in più di 75 classi. Ho coinvolto quindi i Dirigenti scolastici e i rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste, perché credo fortemente nelle attività condivise per rendere #agrigentopulita.

È andata benissimo, tutti si sono dimostrati favorevoli e collaborativi e hanno dato un importante contributo per la realizzazione del format che sarà presentato presto alla città nel corso di una conferenza stampa. Anche Fabio Galluzzo di Marevivo, dopo aver visionato nel pomeriggio il “progetto”, ha aderito all’iniziativa.

#agrigentopulita è l’iniziativa destinata ai giovani cittadini con finalità di migliorare, stravolgere, l’attuale situazione, in termini di maggiore cura degli spazi pubblici e maggiore attenzione per l’ambiente e per il decoro urbano.”