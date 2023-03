Scuola e ambiente, teatrino delle marionette per spiegare la raccolta differenziata

Due giorni di “teatrino delle marionette” nelle scuole di Favara per parlare di ambiente e raccolta differenziata. L’iniziativa è del Raggruppamento di imprese che ha in appalto il servizio di igiene ambientale, Iseda, Sea, Ecoin ed Icos, che domani e dopodomani, 22 e 23 marzo, incontreranno gli alunni di quattro istituti scolastici per parlare, in modo divertente e giocoso, di rispetto dell’ambiente. Negli spazi messi a disposizione dalle scuole, sarà infatti allestito il “teatrino delle marionette” con i personaggi di Giufà e di Bubù per uno spettacolo rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie. Si comincerà alle 9 all’Istituto comprensivo “Brancati” e alle 11 ci si sposterà all’Istituto comprensivo “Guarino”.

Giovedì 23 marzo, sempre alle 9, il teatrino verrà allestito all’Istituto comprensivo Bersagliere Urso e alle 11 all’istituto comprensivo Falcone e Borsellino. I protagonisti, oltre i bambini, saranno appunto due marionette che rappresentano una scimmietta ed un operatore ecologico operante con il vecchio metodo di raccolta rifiuti non differenziata. Ai bambini verrà spiegato il nuovo metodo di differenziazione dei rifiuti e potranno interagire con le marionette Alle iniziative, sarà presente anche l’assessore comunale all’Igiene Urbana e transizione ecologica Calogero Attardo.