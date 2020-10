Scuola di Palma vince gara nazionale: l’Odierna porta la maglia bianca in Sicilia

PALMA DI MONTECHIARO.Grande successo dell’Istituto “Giovambattista Odierna” di Palma di Montechiaro chiamato a rappresentare la Sicilia al #GIROHACK, una prestigiosa competizione nazionale organizzata dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione col Giro d’Italia. La competizione prevedeva la progettazione nel dettaglio di una tappa di un possibile futuro Giro d’Italia progettando anche diverse attività collaterali ed esaltando le potenzialità che comporta il passaggio della carovana rosa in un territorio.

I ragazzi palmesi si sono distinti con la loro tappa culturale che parte da Porto Empedocle, città natale di Andrea Camilleri, ed arriva a Modica, città natale di Salvatore Quasimodo, esaltando cultura e tradizione enogastronomica dei territori attraversati. Il lavoro del team Sicilia è stato apprezzato al punto da vincere il prestigioso premio “Scuola” rappresentato dalla maglia bianca con la seguente motivazione “Il dossier che meglio esalta il contributo e la centralità della scuola nell’ organizzazione della tappa”. La vittoria del premio “Scuola” in una competizione organizzata dal Ministero dell’istruzione sa di vittoria doppia.

Ancora un successo per la scuola diretta da Annalia Todaro che continua a distinguersi nel panorama scolastico Italiano ed ancora un successo per i docenti Carmelo Ferrara e Rosario Vaccaro che in questi anni si sono impegnati per portare il nome dell’Odierna e di Palma di Montechiaro ai vertici delle competizioni italiane.

I campioni dell’ Odierna che hanno portato alla vittora la Sicilia sono: Salvatore Bongiorno, Noemy Bugia, Ilenia Scopelliti, Giusy Conti, Domenico Salvatore Di Caro, Giuseppe Gabriele Gagliano, Ferdinando Vicari e Alessia Vinciguerra.