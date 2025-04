Sarà ridotto l’organico degli insegnanti in Sicilia, per l’anno scolastico 2025/2026. Il taglio dei posti è di 637 docenti, di cui 34 unità mantengono ancora la riserva. Questa la suddivisione per le province siciliane: 115 a Catania, 100 a Palermo, 85 a Messina, 75 a Trapani, 70 a Siracusa, 65 ad Agrigento, 55 a Ragusa, 37 a Caltanissetta e 35 ad Enna.

Il calo demografico e il dimensionamento scolastico imposti dal governo stanno impoverendo la scuola pubblica siciliana. Diminuiscono anche gli studenti. Per l’anno scolastico 2025/2026 la Sicilia perderà 8.496 alunni, passando da 659.007 a 650.511 studenti.

Una diminuzione che avrà effetti diretti sull’organico del personale scolastico: saranno 603 i posti di docenti tagliati, su un totale attuale di 58.300.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp