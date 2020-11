Scultori all’opera im via Esseneto: trasformano tronchi in opere d’arte

AGRIGENTO. Il sindaco Miccichè, girando per la città ha notato in via Esseneto, davanti alla scuola, dei monconi di alberi che erano stati tagliati .Ha ritenuto che potessero essere abbelliti in qualche modo e in tal senso ha chiesto un contributo al prof. Alfredo Prado, preside dell’Accademia delle Belle Arti di Agrigento, che ha accolto con slancio la proposta. E così già da ieri alcuni alunni-artisti dell’Accademia Michelangelo sono all’opera in via Esseneto per realizzare delle sculture di animali che resteranno ad abbellire la zona e saranno sicuramente apprezzate dai bambini che frequentano la vicina scuola. “Come sindaco di Agrigento – ha detto il dott. Miccichè – non posso che congratularmi con il prof. Prado che con diverse iniziativa da anni ormai sta cambiano il volto della città con le opere d’arte dei suoi studenti”.